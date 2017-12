Die Multimedia-Show über das mit dem Miramar-Preis ausgezeichnete Projekt feiert Mitte Jänner in Braunau Premiere

Der Yachtclub Braunau Simbach ist Garant für ungewöhnliche Segelabenteuer und hat heuer zum dritten Mal den vom OeSV ausgelobten Miramar-Preis eingestreift – ein Erfolg, der einzigartig in der Geschichte dieser renommierten Auszeichnung ist.

Verliehen wurde er für das von 2014 bis 2017 durchgeführte Projekt Mare Vostrum, in dem sich der YCBS auf die Spuren der österreichischen Seefahrt in der Zeit des Ersten Weltkriegs gemacht hatte.

Eine große Multimediashow zeigt die Stationen dieser außergewöhnlichen Reise, die Premiere findet am 20. Jänner im Schloss Ranshofen, Braunau statt.

Das Programm:

18 Uhr Geschichte der österreichischen Seefahrt

Ausstellung der Schautafeln aus der Marineausstellung 2015

Auftritt des Shanty Chors der Marinekameradschaft Prinz Eugen

20 Uhr Multimediashow Mare Vostrum

Auf den Spuren der österreichischen Seefahrt

Interessenten können die Multimediashow bei Christian Haidinger, Initiator des Projekts und Ehrencommodore des Clubs, buchen ( ch <AT> ycbs.at ), hier gibt es einen Teaser zu sehen.