Selbst ist der Skipper

Eine echte Alternative zum kroatischen Küstenpatent bietet ab sofort die Yachtschule Schwaiger an: An nur einem Wochenende kann der österreichische Motorbootschein Küste (FB1 mit IC - International Certificate) erworben werden. Der Kurs beinhaltet Theorie, 6 Stunden Praxis inklusive der erforderlichen 50 sm Übungsfahrt und einer Nachtfahrt sowie im Anschluss die Prüfung. Die Kombination aus Praxis am Meer und Theorie gewährt den höchsten Ausbildungsstandard, sodass die Kursteilnehmer nicht nur berechtigt sind, ein Motorboot im FB1 zu führen, sondern das auch tatsächlich können. Für Inhaber des kroatischen Küstenpatentes bietet die Yachtschule Schwaiger entsprechende Skipper-Trainings an, ebenfalls 50 sm im Golf von Triest und eine Nachtfahrt, auf Wunsch auch in Kombination mit einer Prüfung zum FB1.

Alle Infos und Termine finden sich auf www.yachtschule-schwaiger.at