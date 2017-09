Networking beim Lago Business Cup

Regatta-Event am 15. September in Neusiedl

Nicht nur im Geschäftlichen sitzt man mit Kunden und Mitarbeitern gemeinsam in einem Boot. Beim Lago Business Cup, der am 15. September ab 10 Uhr im Bundesleistungszentrum Neusiedl am See stattfindet, segeln bis zu zwölf Firmen-Crews gegeneinander. Gesegelt wird auf der sportlich-eleganten Lago 26. Die Crew bestehen aus sechs Mitglieder, wobei nur der Skipper und maximal eine zweite Person segelerfahren sein dürfen. Nach einem Training am Vormittag und einer Mittagsjause, geht es am Nachmittag auf die Regattabahn. Geplant sind drei Wettfahrten. Bei einem gemütlichen Abendbuffet werden die Sieger geehrt. Das Firmenpaket kostet € 990,– (exkl. MwSt.)

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.pannonia-sailing.at