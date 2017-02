Die International Ocean Film Tour ist bekannt für ihre beeindruckenden Abenteuer- und Reisegeschichten rund um das Meer und findet heuer zum vierten Mal statt.

Das etwa zweistündige Programm zeigt sieben Filme, in denen sich die Protagonisten auf und unter Wasser tummeln. In THE WEEKEND SAILOR werden beispielsweise die Anfänge des Volvo Ocean Race erzählt und damit auch die sagenhafte Geschichte eines Mannes, den die Segelwelt unterschätzt hatte. Sagenhaft wird es auch in THE ACCORD: Neben Polarlichtern und Märchen über Elfen und Trolle gibt es in Island nämlich auch richtig gute Wellen. Die hartgesottenen Surfer Heiðar Logi Elíasson und Gudmundur Thorarinn bieten dem eiskalten Nordatlantik mit viel schwarzem Humor die Stirn. Während der Film CHAPTER ONE den Zuschauer zu den schönsten und spektakulärsten Kiteboarding- Spots der Welt entführt, wird es in A PLASTIC OCEAN ernst: Abenteurer und Filmemacher Craig Leeson ist der Spur des Plastiks gefolgt und zeigt die unfassbare Verschmutzung der Weltmeere durch sichtbaren und unsichtbaren Plastikmüll. Eine Dokumentation, die dem wahren Ausmaß der Bedrohung auf den Grund geht und zum Nachdenken über das eigenen Konsumverhalten anregt.

Ab April ist die Ocean Film Tour in Österreich unterwegs und macht in 5 Städten Halt:

Salzburg (02.04.17)

Wien (03.04.17)

Graz (04.04.17)

Klagenfurt (05.04.17)

Innsbruck (06.04.17)



Details finden sich auf http://www.oceanfilmtour.com/tickets

In Wien sind als Special Guests Nicolas Entrup von OceanCare sowie Kabarettist Gerold Rudle vor Ort, sie werden zum Thema Plastikmüll im Ozean sprechen.

Einen Vorgeschmack kann man sich mit diesem Trailer holen: http://www.oceanfilmtour.com/trailer