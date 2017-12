Punschen für den guten Zweck

Am 15. Dezember übernimmt das Godspeed-Team von 18 bis 23 Uhr den Punschstand beim Seehotel Schwan am Rathausplatz Gmunden. Der Reinerlös dieses Abends wird zu 100 Prozent den Hurrikanopfern in der Karibik gespendet.

Für die Seefahrtschule Godspeed ist die Karibik ein wichtiges Revier, in dem auf der X-41 Godspeed nicht nur Ausbildungstörns veranstaltet, sondern auch Regatten gesegelt werden. Im vergangenen Jahr wurden so viele Kontakte zu Einheimischen geknüpft.

Um diese bei den Aufbauarbeiten zu unterstützen, hat Godspeed-Boss Peter Steinkogler eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Segeln aus Passion ist nicht nur der Godspeed-Slogan – es bedeutet für die Godspeed Family auch soziale Verantwortung und Engagement.

Weitere Infos auf www.godspeed.at