Rekordzahlen

Ja, gesportelt wurde auch: Der Surfer Steven van Broeckhoven ließ die favorisierte Konkurrenz alt aussehen, im Kite-Bewerb holte das Team Kiteboarding.eu in einem spannenden Duell gegen die Lokalmatadore Upsidedown den Sieg.

Aber die wahre Action spielte sich wie immer an Land ab, wo zehn Tage lang die Post ab ging. Insgesamt kamen rund 85.000 Menschen nach Podersdorf, um Surf- und Sommerfeeling zu genießen, als Rekordtag geht der Samstag in die Geschichte ein, an dem sich 30.000 Besucher am Nordstrand tummelten. Gelungen!

