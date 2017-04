Segel-Kabarett Abdrift

Mittwoch, 3. Mai, 20:00 Uhr, Stadtgalerie Mödling: Zum dritten Mal wird auf der renommierten Bühne für den Yachtrevue-Kolumnisten Jürgen Preusser ein Stehtisch marineblau angestrahlt sein. Zwei Mal war sein Programm ABDRIFT – KABAREEE ZUR SEE dort bereits mit insgesamt 500 Zuschauern ausverkauft. Tickets gibt es unter karten <AT> dieStadtgalerie.at .

Ein Sparten-Kabarett zum Thema Segeln als Kassenschlager? Klingt unwahrscheinlich, ist aber möglich. Jürgen Preusser hat es bewiesen und sich inzwischen als erster und bisher einziger Segel-Kabarettist im deutschsprachigen Raum etabliert. Doch wie ist es so weit gekommen?



Für die Juli-Yachtrevue im Jahr 2013 schrieb Preusser probehalber eine satirische Kolumne. Seither ist ABDRIFT ausnahmslos in jeder Ausgabe erschienen und bei vielen Leserinnen und Lesern zum Kult geworden. Am 1. Dezember 2016 brachte der Kolumnist daher eine Sammlung seiner satirischen Beiträge als Buch heraus. Für die Illustrationen konnte er den renommierten Karikaturisten Reini Buchacher gewinnen. Jener ist Weltrekordhalter der Schnellkarikatur und steht im Guinness Buch der Rekorde, weil er 174 Menschen in 60 Minuten porträtiert hat. „Wir haben beschlossen, das Buch im Eigenverlag erscheinen zu lassen“, erzählt Preusser. „So gesehen sind die fast tausend bisher verkauften Exemplare eine mittelgroße Sensation.“

Das Buch ABDRIFT – SATIRE FÜR SEGLER spricht ebenso wie das Kabarett-Programm auch viele Nicht-Segler an. „Es geht mir ja vor allem um die zwischenmenschlichen Kleinigkeiten, die sich auf einem Schiff zu Krisen-Monstern auswachsen können“, sagt der 60-jährige. „Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich in meinen G’schichtln wiederentdecken. Das merkt man an den Lachern. Doch ich war echt von den Socken, wie viele Menschen, die zuvor noch nie auf einem Segelboot gewesen sind, in Mödling im Publikum saßen.“

Natürlich punktet ABDRIFT in erster Linie in Seglerkreisen: „Bei Segel-Klub-Abenden bringe ich eher die etwas spezielleren Themen, bei denen das seglerische Fachchinesisch ruhig dominieren darf und sogar muss“, sagt Preusser. Insgesamt 500 Zuschauer sind es bei den beiden ersten Auftritten in Mödling im Dezember und Februar gewesen, weshalb die Stadtgalerie das Risiko eines dritten Termins eingegangen ist. „Es ist ja schon mein 13. Auftritt, der mir hoffentlich Glück bringt“, berichtet Preusser. Denn bei Segelklubs hat er mit einem kürzeren Programm auch bereits für volle Säle gesorgt: Beim YCA in Linz/Urfahr waren es knapp 100 Zuschauer, beim KYC in Mödling und beim ÖSYC St. Pölten jeweils gut 60. Buchungen für diverse Klubabende sind jederzeit möglich.

Kabarett:

Mittwoch, 3. Mai 2017 – 20:00 Uhr

Stadtgalerie Mödling

Jürgen Preusser mit ABDRIFT – KABAREEE ZUR SEE

Tickets unter: karten <AT> dieStadtgalerie.at .

Ein Kabarett-Kurzprogramm kann für Segel-Klubs und sonstige Veranstalter unter presse <AT> preusser.at gebucht werden.

Buchtipp:

ABDRIFT – SATIRE FÜR SEGLER

Von Jürgen Preusser

Illustrationen: Reini Buchacher

ISBN 978-3-200-04867-6

Bestellungen unter: presse <AT> preusser.at

Online im Fachhandel u.a. über:

www.segelwelt.at

www.bernwieser.at

www.freytagberndt.com