Surf Worldcup 2017

In knapp acht Wochen findet der Surf Worldcup zum ersten Mal in Neusiedl am See statt

28. April bis 07. Mai – diesen Termin müssen sich Wassersport-Fans und Partytiger vormerken. Neben dem neuen Veranstaltungsort in Neusiedl warten noch 14 weitere Premieren auf die Besucher. Neue sportliche Formate, der Captains Beach mit einem Singer-/Songwriter-Festival, das Icecream Festival, die “Welle” am Playground, der Partydampfer am See, die “Auferstehung” der PODO Bar und ein größerer Familienbereich sind die Neuerungen im Tagesbereich. Der Abendbereich trumpft dafür gleich mit sechs Floors auf. Mit dabei sind Top-Partner-Veranstalter aus Wien und ein eigener regionaler Floor.

Der Wechsel von einem kleinen Ort in die Bezirkshauptstadt Neusiedl ist kein Geheimnis mehr. Der Surf Worldcup bekommt eine neue Heimat am Neusiedler See. Bessere Erreichbarkeit, kürzere Anreise, mehr Platz, ein vielseitiges Angebot im Umkreis - das waren die Hauptargumente für den Umzug. Der Surf Worldcup im schönsten Strandbad am See mit der Mole West bietet für die Besucher dieses Jahr viele Neuerungen.

Premieren am Tagesgelände

Im Sport wird heuer sogar eine Weltpremiere in Österreich gefeiert: Mit der IFCA Grand Prix Serie wird ein ganz neues Format an den See geholt und macht sicherlich Lust auf mehr. Neben dem ersten offiziellen Foiling Contest stehen beim Surf Worldcup auch noch Slalom (Marco Lang AUT-66) und Freestyle auf dem Plan. Der beliebte Tow-In Contest wird durch den Einsatz einer Gegenwelle, die von einem Boot erzeugt wird, noch spektakulärer. Aber damit noch nicht genug der Neuerungen: Am Tagesgelände feiert das Seaside Unplugged Festival seine Rückkehr: 25 Bands sorgen direkt am Strand für entspannte Atmosphäre. Das Vienna Ice Cream Festival bringt eine Variantenvielfalt von Eis an den See, die es so noch nicht gegeben hat. Die Kids-Area im Strandbad Neusiedl an sich ist schon ein Anreiz für Familien. Zusätzlich zu den fix installierten Highlights wie dem Kids Pool mit Wasserrutsche und dem Kinderspielplatz wird der Bereich durch eine “Kinder-Landschaft” mit unterschiedlichen Hüpfburgen und einem Riesenrad aufgewertet. Und das bei gratis Eintritt für Kinder bis 13 Jahren. Bei den Skater bereits bekannt und beliebt: Der Playground. Dieser wird heuer um eine Attraktion reicher: “Die Welle” feiert Österreich-Premiere und wird erstmalig zu befahren sein. Bei dieser Installation wird das Gefühl des Wellensurfens am Skateboard perfekt nachgeahmt. Außerdem werden neue, große Obstacles dafür sorgen, dass der Playground wieder zum perfekten “Spielplatz” für Skater, Scooter und dergleichen wird. Zusätzliche Beach-Bars direkt am Ufer sorgen für das richtige Ambiente um sich wie im Kurzurlaub zu fühlen und Kraft für den Abend zu schöpfen. Für diejenigen, die schon tagsüber in Feierlaune sind, legt der Partydampfer direkt bei der Mole West zweimal am Tag ab.

Premieren am Abendgelände

Ebenso wie das Tagesgelände hat der Nightpark seinen neuen Platz gefunden. Auf dem neuen Nightpark Gelände direkt neben der Autobahnabfahrt entsteht ein riesiges Festival Gelände mit sechs überdachten Floors. Die beiden Floors Casa BACARDÍ und DESPERADOS Partyhouse bekommen vielseitige Konkurrenz. Durch neue Partnerschaften mit dem Chaya Fuera, dem Rock in Vienna oder dem Büroschluss werden weitere Top-Clubs aus Wien mit einem Floor vertreten sein. Das Musikerlebnis reicht von Rock, Partyhits über Electro, Disco bis hin zu Hip Hop und R’n’B. Nicht zu vergessen ist der regionale Floor, der in Zusammenarbeit von DJ TYO und dem Team von Toni’s Martinskeller realisiert wird.



Floors am Abend

Casa BACARDÍ powered by KRONEHIT

Desperados Party House hosted by Club Passage

Eristoff Floor hosted by Chaya Fuera

Schlumberger Ice Floor hosted by Büroschluss Wien

Jack Daniel’s Rock Floor hosted by Rock in Vienna powered by 88.6

Good Life Club with DJ TYO & Friends und Toni’s Martinskeller

Mike Piechura, CEO bei KGP Events zeigt sich von dem neuen Setup überzeugt: „Es wird noch größer, noch abwechslungsreicher, noch schriller - noch geiler! Unsere Gäste werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen! An jeder Ecke des Geländes werden sie etwas Neues entdecken und erleben. Ich komme ja aus dem Windsurfen, da wird immer von der ‚Overall Impression’, also dem Gesamteindruck, den ein Rider bei seiner Show hinterlässt, gesprochen. In Neusiedl am See kann die Overall Impression nur eines sein: absolute Weltklasse! Wir fiebern dem Event hier schon entgegen.“