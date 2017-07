Gemeinsam mit dem Verein „Brücken bauen“ lud der Union-Yacht-Club Attersee intellektuell beeinträchtigte Jugendliche und Erwachsene zu einem Schnuppersegeln.

Neun Mitglieder des Clubs stellten sich und ihre Boote in den Dienst der guten Sache.

Gemeinsam mit den 16 Gästen segelten sie am Dienstagnachmittag und ließen sie an dem Erlebnis, nur von Windkraft angetrieben zu werden, teilhaben. Dabei beteiligten sich die intellektuell Gehandicapten mit erstaunlichem Geschick an den seemännischen Tätigkeiten auf den Booten: Sie bedienten die Schoten, steuerten die Boote und standen im Trapez.

In allen Gesichtern konnte man die große Freude über dieses Erlebnis ablesen. Der Union-Yacht-Club Attersee und seine Mitglieder freuen sich schon jetzt darauf, Gastgeber für die Bewerbe „Segeln“ und „Open Water“ der Special Olympics Sommerspiele im Juni 2018 zu sein.