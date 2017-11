Bowmeester und Burling

In Puerto Vallarta, Mexiko, wurden die prestigeträchtigsten Auszeichnungen im Segelsport, die World Sailing Awards vergeben. Sie gingen an die Niederländerin Marit Bowmeester und den Neuseeländer Peter Burling. Letzterer wurde für seine Leistung beim 35. America’s Cup geehrt, den er als Steuermann von Emirates Team New Zealand gewann, konnte aber bei der Verleihung nicht persönlich anwesend sein, da er aktuell für Team Brunel am Volvo Ocean Race teilnimmt.

Marit Bowmeester, eine gebürtige Friesin, dominierte die Klasse Laser Radial und holte Gold bei den Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschafte, obwohl sie zwischendurch von mehreren Verletzungen zurückgeworfen worden war.

"Ich hatte immer große Träume, wollte nicht nur an Olympischen Spielen teilnehmen, sondern sie gewinnen", erzählte sie dem Publikum, "die Menschen haben damals über mich gelacht, weil ich nicht einmal in den Top 20 der Weltrangliste platziert war, aber wenn du das, was du tust, wirklich liebst, hart arbeitest und dran bleibst dann können deine Träume wahr werden. Diese Botschaft möchte ich an die Jungen und Alten weitergeben – folgt euren Träumen."