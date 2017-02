Hautnah den America’s Cup erleben

The Moorings ist offizieller Charterpartner und stellt mehrere Crewed Yachten für Zuschauer zur Verfügung

Der 35. America´s Cup, die älteste und bekannteste Regatta der Welt, findet vom 26. Mai bis 27. Juni 2017 in Bermuda statt.

Mit fünf Crewed Yachten bietet The Moorings Segel-Enthusiasten und Amerikas Cup-Fans eine einzigartige Möglichkeit, den America´s Cup in Bermuda als Zuschauer live zu erleben. Buchbar sind die Katamaranmodelle Moorings 5800 und Moorings 4800 ab sofort mit kompletter Crew und All-Inklusive-Leistungen wie Mahlzeiten, offener Bar und Wassersportmöglichkeiten. Ein besonderer Vorteil: Die Moorings Yachten haben während der Wettfahrten, die vor dem America´s Cup Village am Royal Navy Dockyard stattfinden, Premium-Zugang zur markierten In-Water-Zuschauerzone. Die aktuellen Renninformationen werden während des Rennverlaufes allen registrierten Zuschauerbooten zur Verfügung gestellt.

Neben dem Regattaspektakel steht auch die Erkundung der Bermuda-Inseln auf dem Programm. Mit 181 Inseln bietet das britische Überseegebiet vielfältige Möglichkeiten. Eingebettet in den Atlantischen Ozean kann man hier unter anderem hervorragend schnorcheln. Der Monat Juni bietet beste Segelbedingungen und schafft nicht nur die perfekte Wettkampfatmosphäre für den ehrgeizigen America's Cup sondern auch Segelspaß für die Zuschauer. The Moorings Crewed Yacht Charter auf den Bermuda sind buchbar für den Zeitraum 19. Mai bis 6. Juli 2017.

Dan Barnett, Chief Commercial Officer der America's Cup Event Authority (ACEA) sagt: "Das Interesse am 35. America's Cup wächst jeden Tag und mit einem Partner wie The Moorings haben wir eine fantastische Möglichkeit, Besucher für Bermuda und die größte Regatta zu begeistern. The Moorings bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Urlaub und zusätzlich eine einzigartige Art und Weise die America 's Cup Regatta zu beobachten."

Informationen und Buchung:

The Moorings

Telefon +49 (0)6101/55791 530

www.moorings.de

The Moorings Yachten können in Österreich auch über folgende Agenturen gebucht werden:

Müller Yachtcharter, Attersee; Trend Travel & Yachting, Kirchbichl.