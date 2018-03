Boot trifft Flugzeug

„Meet me at the lake“ lautet das Motto, unter dem sich der Red-Bull-Kunstflugchampion Hannes Arch mit seiner Zivko Edge 540 V3 und seine Partnerin, die Stuntfrau Miriam Höller, in einer Frauscher 1017 GT ein Stelldichein am Traunsee gaben. Und was für eines: Drei Tage lang wurden Flugfiguren mit rasanter Boots-Action kombiniert und zu einem zweiminütigen Video der Extraklasse eingedampft. Wow-Effekt – anschauen!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7EyOt0Wp86k