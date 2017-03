Doris Renoldner und Wolf Slanec kommen am 25. März mit ihrer neuen Multivisions-Show nach Wien

Seenomaden – das bürgt für Qualität. Mit ihrem neuesten Live-Vortrag "Von der Adria in die Arktis" haben sie schon in ganz Österreich das Seglervolk begeistert, nun kommen die beiden in die Bundeshauptstadt.

Am Samstag, den 25. März gastieren die Seenomaden im Audi Max (1010, Universitätsring 1), erwarten darf man fantastische Bilder, authentische Kommentare, unglaubliche Geschichten und gaaaaaanz viel Gefühl.

Alle weitere Infos finden sich unter www.seenomaden.at, wer sich schon einen kleinen Vorgeschmack holen will, schaut sich diesen wirklich feinen Trailer an.