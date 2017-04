Flieg, kleiner Freund!

Fliegende Kiste, so wird der Opti manchmal liebevoll genannt, doch schwedische Studenten in Zusammenarbeit mit dem Marine Technologie-Pool SSPA haben diesen Begriff buchstäblich in die Realität umgesetzt. Im Rahmen eines Projekts der Chalmers University of Technology in Göteborg wurde ein Optimist mit Foils versehen, dieser hob sich beim Testschlag bereits bei 12 Knoten Wind aus dem Wasser und erreichte eine Geschwindigkeit von ebenfalls 12 Knoten. Möglich gemacht haben das aufwändige Schlepptankversuche sowie Verstärkungen von Rumpf und Schwertkasten.

Das dazugehörige Video begeistert derzeit Groß und Klein.