800 Millionen Euro

Wer hat, der hat. Der russische Milliardär Roman Abramowitsch zum Beispiel nennt nicht nur einen netten Fußballclub (FC Chelsea) sein eigen, sondern auch ein neues Wasserspielzeug: die 170 Meter lange Eclipse gilt als teuerste Privatyacht der Welt und befindet sich derzeit mit einem Team von 150 Technikern auf Testfahrt vor Hamburg. Die Megayacht spielt nicht nur in Sachen Komfort und Unterhaltung alle Stückerln (24 Gästezimmer, zwei Hubschrauberlandeplätze, zwei Swimmingpools, Schlafzimmer mit Schiebedach) sondern setzt auch punkto Sicherheit neue Maßstäbe. So sind Außenwände und Fenster gepanzert, sogar ein eigenes Raketenabwehrsystem wurde installiert. Doch Abramowitsch macht nicht nur Piraten, Entführer oder anderen Bösewichtern das Leben schwer, auch den Paparazzis hat er den Kampf angesagt. Ein Laser-System scannt die Umgebung nach Lichtsensoren von Digitalkameras ab, wird es fündig, macht es mit einem gezielt abgeschossenen Lichtstrahl die Kamera funktionsuntauglich. Es wird also keine unerlaubten Fotos von ihm und seiner Flamme Daria Schukowa turtelnd an Bord geben. Na so was aber auch …