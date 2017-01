Die besten Motoryachten Europas

Die fünf Gewinner des European Powerboat Award of the Year

Seit 2005 küren die führenden europäischen Branchenmagazine, darunter die Yachtrevue, die Motorboote- und yachten des Jahres in fünf Kategorien. Die Wahl erfolgt in zwei Durchgängen, als großer Erfolg für Werften gilt bereits eine Nominierung.

Die Präsentation der Sieger erfolgte beim Branchenabend des Delius Klasing Verlags auf der boot in Düsseldorf.

Hier alle Gewinner auf einen Blick.

Kategorie bis 25 Fuß: Sting 610 BR

Die Konkurrenz: Bella 700 Raid, Cormate Utility 23, Jeanneau Cap Camarat 6.5 BR, Sea Ray SLX 250



Kategorie bis 35 Fuß: Marex 310 Sun Cruiser

Die Konkurrenz: Beneteau Swift Trawler 30, Nimbus 305 Drophead, Steeler Bronson 34, Targa 30.1

Kategorie bis 45 Fuß: Jetten Beach 45

Die Konkurrenz: Frauscher 1414 Demon, Invictus 370 GT, Leopard 43 PC, Rio 44 Colorado

Kategorie über 45 Fuß: Absolute 50 Fly

Die Konkurrenz: Azimut 66, Cranchi E 52 S Evoluzione, Sealine F530, Sunseeker Manhattan 52

Kategorie Verdränger: Bavaria E40

Die Konkurrenz: Aquanaut Majestic 1300 OC, DutchCat Twelve, Linssen Grand Sturdy 350, Sturier Dutchman 52

Detaillierte Vorstellungen aller fünf Gewinner finden Sie in der Februar-Ausgabe der Yachtrevue (am Kiosk ab 3. Februar).