Baotic lädt zu Absolute Testtagen

Absolute-Händler Baotic Yachting lädt zum Absolute Weekend in die eigene Marina in Seget Donji bei Trogir ein. Es werden die drei brandneuen Flybridge Yachten der italienischen Werft, Absolute 45 Fly, Absolute 50 Fly und Absolute 60 Fly, präsentiert. Der exklusive Event findet am 21. und 22. April 2018 zwischen 11 und 18 Uhr, begleitet von Drinks und Fingerfood, statt. Die Yachten können eingehend im Wasser besichtigt und probegefahren werden.

Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich. Nähere Infos unter www.baotic-yachting.com