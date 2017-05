Elektroboot-Präsentation

Flying Shark, eLex 610 und Flyer 5.5 am 21. Mai am Neusiedler See zu sehen

Der Wiener Neustädter Händler Proyachting präsentiert am 21. Mai von 10 bis 17 Uhr in der Mole West (Neusiedl am See) drei aktuelle Elektroboot-Modelle: Den kleinen Teak-Flitzer Flying Shark der polnischen Werft VTS Boats, das schicke Runabout eLex 610 mit Torqeedo Innenborder Deep Blue 80i und das Beneteau Flyer 5.5 Sundeck, einen Daycruiser mit großer Sonnenliege.

Nähere Infos unter 02622/81503 oder kontakt@proyachting.at