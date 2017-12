Innovationsoffensive bei Bavaria

Nach der erfolgreichen Markteinführung der Bavaria C57 in der vergangenen Saison folgen auf der boot in Düsseldorf gleich drei Weltpremieren in der neuen C-Reihe: Bavaria C65, C50 und C45. Die Yachten sind eine Koproduktion des Entwicklungsteams von Bavaria Yachts und Cossutti Yacht Design, die sich laut Werft von den Silhouetten moderner Superyachten inspirieren ließen.

Die C-Line gibt es in drei Ausstattungslinien: Holiday, Style und Ambition. Die Holiday-Variante ist zugleich die segelfertige Basisversion, die bereits serienmäßig mit Ankerwinsch und Navigationsinstrumenten ausgestattet ist. Die Style-Linie richtet sich an anspruchsvolle Eigner. Diese können aus hochwertiger Holzausstattung und wertigen Polstermöbeln wählen, außerdem erfüllt Bavaria individuelle Wünsche potenzieller Eigner. Last but not least gibt es jedes Modell in der sportlichen Ambition-Version. Erkennbar am schwarzen Bugspriet, in dem der Anker integriert ist und an dem wahlweise Gennaker oder Code 0 angeschlagen werden. Ein schwarzer Mast und Großbaum sowie Steuerräder in Karbon-Optik sind weitere Stilelemente der Sportlichkeit.

Das Decklayout ist auf entspanntes Segeln ausgelegt. Mit den jeweils zwei Winschen vor den Steuerständen lassen sich die Segel bei allen Bedingungen leicht setzen, bergen und trimmen. Wenden sind dank Selbstwendefock ein Kinderspiel und machen die Yachten der C-Linie einhandtauglich.

Bavaria C45: €199.900,–, Bavaria C50: € 274.900,–