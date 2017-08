Neue Überzeugungen

Oben ohne 1. Unser temporärer Dienstwagen, der Fiat 124 Spider, soll mich zur Segelbundesliga nach Breitenbrunn bringen. Ich bevorzuge ja „zugelötete“ Autos, um im Autorevue-Jargon zu bleiben, und finde, dass ein Cabriolet die Nachteile eines Motorrades mit den Nachteilen eines Autos verbindet. Aber bitte. Verstaue also Handgepäck plus Fotoausrüstung in dem Flitzer und nehme statt der Ostautobahn die Strecke übers Leithagebirge. Wind im Haar, reichlich PS unterm Hintern und ein Verdeck, das sich mit zwei Handgriffen öffnen und fixieren lässt. Alles neu für mich. Und gar nicht übel. Ebenfalls neu: Werde in Breitenbrunn unentwegt nach den Eckdaten meines fahrbaren Untersatzes gefragt – ist mir in den 37 Autofahrer-Jahren davor noch nie passiert.

Oben ohne 2. Mallorca, Port Adriano. Im Eingangsbereich der von Phillippe Starck entworfenen Marina liegt die Plaza Frauscher, ein stylischer Lounge-Bereich, der Michael Frauscher und seinem Sohn Max als Freiluftbüro dient. Hier werden Geschäfte angebahnt, Stammgäste betreut und Netzwerke geknüpft; davor glänzen fünf Vorführmodelle um die Wette. Wir sind für ein Interview angereist und begleiten das Duo zwei Tage lang. Nach getaner Arbeit bekommen wir einen Schlüssel in die Hand gedrückt und dürfen uns mit einer Frauscher 1017 Richtung Badebucht verabschieden; Cabrio-Feeling inklusive. Zum Flughafen geht es dann per zugelötetem Fahrzeug. Schade. Schließlich verbindet ein Cabrio die Vorteile des Motorradfahrens mit den Vorteilen des Autofahrens.