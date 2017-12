Geschenktipp für Weihnachten

Keine Idee, was Sie unter den Weihnachtsbaum legen könnten? Wie wäre es mit dem aktuellen Buch der Seenomaden? In "So wild wie das Meer" beschreibt Doris Renoldner die dritte große Reise, in der das Blauwasser-Paar von der nördlichen Adria quer durch das Mittelmeer und über den Atlantik in die Karibik und schließlich via USA und Kanada nach Grönland.

Fazit: 3 Jahre, 25 000 Seemeilen und 50 Grad Unterschied - sowohl in Temperatur als auch in den Breitengraden. Da sind Herausforderungen Programm! So wie die Strandung auf den Bahamas; die frisch entfachte Liebe zu Kuba; der magische Moment, durch New York zu segeln; der undurchdringliche Nebel Nova Scotias; bewaffnete Landgänge in Labrador und die vergängliche Schönheit der Eisberge Grönlands. Dazu alltägliche Schwierigkeiten des Bordlebens, Rückschläge und Zweifel, vor allem aber: Glück und Staunen.

Eine mitreißende Geschichte über messerscharfe Riffe, eine zutrauliche Seekuh, schwimmende Schweine, Langusten, die in keinen Kochtopf passen, über stinkende Unterwäsche, eiskalte Finger und das ganz große Glück.



SO WILD WIE DAS MEER

Unter Segeln von der Adria in die Arktis

Verlag: Delius Klasing, ISBN 978-3-667-10944-6

256 Seiten, 260 Farbfotos, 8 Aquarellkarten

Format: 15 cm x 22,5 cm, flexibel gebunden

Preis: € 23,60

Ein signiertes Exemplar kann man unter seenomaden@aon.at bestellen, ansonsten ist das Werk im Fachhandel erhältlich.