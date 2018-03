Manöver-Lehrbuch

Die mittlerweile fünfte Auflage des Buches "Hafenmanöver, Ankermanöver und Bojenmanöver"\u00A0von Thomas Brückner, der auch in der Yachtrevue mit einer eigenen Serie zum Thema Manöver präsent ist, bietet deutlich mehr als die Vorgänger. Nämlich ein Plus von 44 % was den Umfang (jetzt 112 Seiten) und ein Plus von 39% was die Manöver betrifft (jetzt 53). Mit 88 detaillierten Abbildungen werden, beginnend mit Radeffekt und Windeffekt, über Drehungen auf engem Raum sämtliche Manöver in Marinas mit Muringleinen oder Pfählen oder Fingerpontons, sämtliche Manöver längsseits, Ankermanöver, auch\u00A0vor Buganker oder Heckanker an der Mole,\u00A0Ankermanöver mit Zweitanker\u00A0und mit\u00A0Landleinen und Bojenmanöver beschrieben. Sowohl An- als auch Ablegemanöver wie auch unterschiedliche Windrichtungen und- Stärken werden behandelt. Weiters ist eine\u00A0Auflistung besonders kritischer Punkte bei der Übernahme von Charteryachten und wichtige Hinweise zur Bordpsychologie für erfolgreiche Törns zu finden.\u00A0Im Format A5 passt dieses nützliche Buch sowohl in die Jackentasche als auch ins Schapp. Der Autor ist\u00A0seit vielen Jahren\u00A0als Skippertrainer tätig und legt auch im Buch den Schwerpunkt auf Manöver, die\u00A0selbst\u00A0unter schwierigen Bedingungen sicher und einfach durchführbar sind. Das im Eigenverlag erschienene Buch eignet sich sowohl für für Skipper, die ihr Wissen erweitern wollen, als auch für Ausbildner und kostet 21 Euro. Erhältlich ist es direkt bei Thomas Brückner/MedCreation oder über freytag&berndt, Libri, Thalia und BoatDriver. Neugierig geworden? Hier gibt es einige Seiten zum Probelesen