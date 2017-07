Neue Dimension für E-Motoren

Torqeedo macht den neuesten Stand automobiler Batterietechnologie für Boote mit BMW i Hochvoltbatterien verfügbar. Eine entsprechende Liefervereinbarung haben beide Unternehmen vor kurzem unterzeichnet. Die ersten mit den neuen BMW i Hochvoltbatterien ausgestatteten Boote sind bereits im Einsatz oder stehen kurz vor der Fertigstellung, darunter Motorboote, Segelyachten und kommerzielle Marine-Anwendungen wie Wassertaxis.

Die Hochvoltbatterie des BMW i3 wurde so angepasst, dass diese sich nahtlos in das Deep Blue Motorensystem einfügt, Torqeedos leistungsstärkster Modellreihe für Innen-, Außenborder und Hybridlösungen bis 160 PS. Die langlebigen Hochvoltbatterien von BMW bieten die derzeit höchste für Bootsantriebe erhältliche Energiedichte – bei niedrigeren Kosten pro Wattstunde als je zuvor.

Die vollautomatische Fertigung der Hochvoltbatterien bei BMW in Dingolfing setzt Standards für hochpräzise und stabile Batteriemodule: Die äußerst stabile Bauweise ist ideal für Bootsanwendungen mit typischerweise hohen Anforderungen an die Schockfestigkeit. Das prismatische Zellformat erlaubt effiziente Kühlung, eine platzsparende Anordnung und gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Batterie – eingeschlossen in einem robusten, die Zellen schützenden Aufbau. Ein zukunftsweisendes optionales Kühlsystem garantiert maximale Leistung und lange Lebensdauer beim Betrieb bei hohen Umgebungs- und Wassertemperaturen.

„BMW i Hochvoltbatterien sind beispielhaft für außerordentliche Zuverlässigkeit und Performance im Bereich elektrischer Mobilität. Sie erlauben es uns, modernste elektrische Antriebstechnologie und integriertes Energiemanagement für Freizeitboote und kommerzielle Marine-Anwendungen zu liefern“, sagt Christoph Ballin, Mitgründer und CEO von Torqeedo.

„Die Wahl von BMW i Hochvoltspeichern für Torqeedos Deep Blue Antriebssystem ist für uns weiterer Beweis dafür, dass Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und Nachhaltigkeit bei zukunftssicheren Antrieben sich keineswegs ausschließen müssen.“ erklärt Dr. Alexander Kotouc, Leiter Produktmanagement BMW i. „Der erfolgreiche Transfer modernster Automotive-Technologie auf das Wasser zeugt von der holistischen Ausrichtung hinter BMW i.“