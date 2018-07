Fusion am Chartermarkt

Die beiden Agenturen arbeiten ab sofort eng zusammen. Für das Start-up Sailogy.com, das mittlerweile auf über 10 Millionen € investiertes Kapital von rund 60 privaten Investoren zurückgreifen kann, ist das eine strategische Investition in die Zukunft. „Das Stichwort lautet Qualität, wir kennen Master Yachting sehr gut und haben die Agentur immer als einen starken und verlässlichen Akteur in der Branche wahrgenommen“, so Manlio Accardo, CEO von Sailogy (im Bild links), zur Übernahme.

Viele Vorteile sieht auch Master Yachting Geschäftsführer Max Barbera: „Die Fusion mit Sailogy.com ermöglicht es uns, technische Innovationen weiter voranzutreiben und gleichzeitig unsere erprobten hohen Ansprüche an Qualität und Service für den Charterkunden noch weiter auszubauen.“

Mit der Übernahme entsteht ein Charter–Schwergewicht am europäischen Markt, mit Niederlassungen in der Schweiz, Italien und Deutschland. Master Yachting wird seine Rolle im deutschsprachigen Raum weiter ausfüllen und ausbauen. „Jetzt sind wir in der Lage, auch gezielt über innovative Plattformen ein jüngeres Zielpublikum am stetig wachsenden Chartermarkt zu erreichen“, ist sich Barbera sicher.

Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass sich die jeweiligen Stärken perfekt ergänzen und die exzellente Position am Markt damit auf ein noch höheres Level gehoben werden kann.