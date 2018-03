Arbeitsplatz Megayacht

Seit Anfang des Jahres bildet der deutsche TÜV Nord in seiner Yacht Crew Academy parallel Deckhands und Stewards aus. Deckhands kümmern sich später an Bord um die Pflege und Wartung der Yacht sowie um kleinere Reparaturarbeiten an Tendern, Toys und Maschinen, die angehenden Stewards lernen in der Academy alles über das Eindecken und Servieren und üben den Umgang mit den Gästen.

Bevor es an Bord geht, müssen die Job-Interessenten nachweisen, dass sie seetauglich, körperlich fit und der deutschen und englischen Sprache mächtig sind. Vorausgesetzt werden weiters gute Umgangsformen sowie, irgendwie logisch, die Bereitschaft zum Ortswechsel.

Die vierwöchige Grundschulung, in der es um nautische Basiskenntnisse und Yachttechnik geht, findet in Hamburg statt. Der Umgang mit Kompass und Funk ist genau wie Knoten-Kunde und Kranbedienung in Theorie und Praxis Stoff des gemeinsamen Kurses. Um später Tender fahren zu dürfen, steht für Deckhands der Erwerb des Sportbootführerschein See und des Rettungsschwimmer-Abzeichens auf der Agenda, Stewards undStewardessen lernen die korrekte Handhabung und Pflege von Porzellan und Tafelsilber; Weinkunde- oder regionale Spezialitäten-Kurse erweitern den vollen Lehrplan. Ein vierwöchiges Praktikum auf Privat- oder Charteryachten steht am Ende der Crew-Ausbildung.

Da weltweit der Bedarf für qualifizierte Servicekräfte sehr groß ist, stehen die Chancen im Anschluss an die Ausbildung einen Job zu bekommen angeblich sehr gut. www.tuevnordschulungszentrum.de