Charity-Aktion von Suntours

Stefan Deutschmann war ein langjähriges Mitglied der Suntours-Familie und weckte als Skipper und Gruppenleiter bei vielen jungen Menschen die Begeisterung für das Segeln. Am 1. Februar erlag er im Alter von nur 32 Jahren einem Krebsleiden, zurück blieben seine Frau und der sechs Monate alte gemeinsame Sohn.

Um die beiden zu unterstützen hat Suntours-Chef Lukas Vrecer eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem Team seiner Siebdruckerei in Kroatien wurden weiße T-Shirts (m/w) und Stofftaschen mit maritimen Sprüchen (siehe Bild) gestaltet, die gegen eine Spende erworben werden können. Der gesamte Umsatz – nicht der Erlös! – kommt dem kleinem Moritz zugute, alle Spender können auf einem T-Shirt für Moritz und seine Mutter unterschreiben, das gemeinsam mit dem gesammelten Betrag übergeben wird.

Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an office <AT> suntours.at und gibt an, ob T-Shirt (Größen: Herren S, M, L, XL, XXL, Damen S, M, L, XL) oder Tasche sowie welcher Spruch gewünscht ist und nennt die Höhe der Spende. Die Spende kann auch direkt an das Geschäftskonto überwiesen werden (Kontonummer: AT233800000000039412, Verwendungszweck: Für Moritz). In diesem Fall bitte Größe und Adresse per Mail bekannt geben, dann werden T-Shirt oder Tasche zugesandt. Wenn gewünscht, wird auch eine Spendenbestätigung ausgestellt.

Die Aktion läuft noch bis 20. März – wer sie unterstützen will, sollte sich also sputen.