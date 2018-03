Der Traum wurde wahr

Impossible Dream heißt sein 60-Fuß-Kat, doch er hat das Unmögliche möglich gemacht: Am 10. Dezember 2009 war Geoff Holt, seit 25 Jahren an den Rollstuhl gefesselt, von Lanzarote aus zu seiner persönlichen Mission gestartet, er wollte als erster Querschnittgelähmter den Atlantik mit einem Segelboot bezwingen. Und das gelang. Am 7. Jänner erreichte er sein Ziel in Tortola – jener Ort, an dem ein verhängnisvoller Kopfsprung in zu seichtes Gewässer sein Leben für immer verändert hatte. Hinter dem Briten lagen damit 2.700 Meilen, die er in seglerischer Hinsicht alleine bewältigt hatte. Lediglich für Alltagsverrichtungen und medizinische Versorgung stand ihm die Pflegerin Susana an Bord zur Seite. Vor dem Unfall hatte Holt bereits dreimal den Atlantik auf einer Segelyacht überquert.

www.geoffholt.com