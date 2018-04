Guter Geschmack

Thomas Schedina hat sich mit Broschüren, die durch das kulinarische Angebot Kroatiens führen, einen Namen gemacht. In seinem jüngsten Werk (Momentas, Preis: € 15,–) steht die Insel Vis im Mittelpunkt, beschrieben werden 66 Restaurants, Konobas und Weingüter, Detailpläne der Häfen und Buchten helfen bei der Orientierung. Schedinas grundsätzliche Empfehlung lautet übrigens, den meist besseren, nicht so überlaufenen Lokalen im Inselinneren den Vorzug zu geben und dafür den so gut wie immer vorhandenen Shuttle-Dienst der jeweiligen Betriebe zu nutzen. Guter Tipp!

www.momentas.guide