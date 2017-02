Action auf der Alten Donau

Packende Duelle Boot gegen Boot verspricht das Vienna City Match Race, das von 31. März bis 2. April auf der Oberen Alten Donau als dritter Stopp der Europatour über die Bühne gehen wird. Die österreichischen Vertreter, Christian Binder und Helmut Czasny, bekommen es in Wien mit Gegnern aus fünf Nationen im Kampf um die Qualifikation zum Grand Final, das Anfang September in Ravenna stattfinden wird, zu tun. Der Slowene Dejan Presen, Zweiter beim Auftaktbewerb im kroatischen Sibenik (siehe Foto), und der Pole Patryk Zbroja, beide in den Top-20 der Weltrangliste, zählen zu den größten Widersachern der Österreicher.



Die European Match Race Tour, die heuer ins Leben gerufen wurde, besteht aus sechs Qualifikationregatten in ganz Europa und einem Finale, zu dem sich die besten Acht der Gesamtwertung qualifizieren. Für den Stopp in Österreich wurde die Obere Alte Donau in Wien gewählt, ein Segelrevier, das im Frühjahr mit guten Windverhältnissen punkten kann. Von der Terrasse des Wiener Yachtclubs, der seine Pforten für Gäste an diesem Wochenende öffnet, kann die Action hautnah verfolgt werden. Freitag und Samstag findet der Grunddurchgang und eine Playoff-Runde statt, während am Sonntag ab 11 Uhr die Semifinalläufe und ab 13 Uhr die Finalläufe angesetzt sind.