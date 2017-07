Nächster America’s Cup 2021

Die Katze ist noch nicht aus dem Sack, aber zumindest ihre Ohren sind sichtbar. Der Royal New Zealand Yacht Squadron und der Circolo della Vela Sicilia als Challenger of Record gaben gemeinsam bekannt, dass das Protokoll, in dem alle Parameter für den 36. America’s Cup festgeschrieben sind, im September 2017 veröffentlicht wird.

Bereits jetzt steht fest, dass das Event 2021 während des neuseeländischen Sommers, also früh im Jahr, stattfinden wird. Außerdem kündigten die Neuseeländer an, dass es eine strengere Nationalitäten-Regel geben werde, und zwar sowohl was den Bau des Bootes also auch die Herkunft der Crew betreffe.

Die spannendste Frage, nämlich ob der nächste AC auf Multi- oder Monohull-Yachten gesegelt wird, blieb unbeantwortet – es darf weiter diskutiert und spekuliert werden.