Zurück zum Monohull

Patrizio Bertelli, Chef jenes italienischen Syndikats, das als erster Herausforderer den Status des Challenger of Record hat und gemeinsam mit Cup-Verteidiger Emirate Team New Zealand die Rahmenbedingungen für den nächsten AC festlegen darf, gab in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Stampa zu Protokoll, dass man den 36. America’s Cup wieder auf Monohull-Yachten austragen werde. Ob es sich dabei um foilende Modelle handelt, wollte Bertelli nicht bestätigen. Geplant ist der nächste AC für das Jahr 2021, aller Voraussicht nach vor Auckland.

Das gesamte neue Reglement soll Ende September veröffentlicht werden.