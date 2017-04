Kornati Cup Revue, Ausgabe 1

Der Veranstalter der größten Fahrtensegler-Regatta in der Adria hat auch dieses Jahr allen Grund zu feiern. Vor 30 Jahren wurde mit einer Elan 33 der Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das mittlerweile zu den vier größten Charterfirmen Europas gehört und insgesamt sechs verschiedene Regatten veranstaltet.

Der Kornati Cup ist mit 107 teilnehmenden Schiffen die größte davon. Das heurige Jubiläumsjahr wird mit der Premiere einer neuen Einheitsklasse gefeiert. 20 nigelnagelneue Bavaria Cruiser 41S, gebaut im Vakuuminfusionsverfahren und mit Jefa-Steuerung ausgerüstet, gehen diesmal an den Start. Die neue Flotte wird am Freitag in einer feierlichen Zeremonie von den beiden OSV-Weltcupfahrern Conny Hütter und Christian Walder getauft.



Skifahrer Christian Walder und Conny Hütter wird am Samstag die neuen Cruiser 41S taufen © GEPA pictures

Auch das Rahmenprogramm kann sich wieder sehen lassen: Weinverkostung und Grillerei in der Piskera, geführte Erkundungstouren in Zut und ein großes Fest im Wasserballstadion in Biograd mit einem Stand-Up-Paddle-Contest.

Wie gewohnt wird die Kornati Cup Revue täglich frisch voll spannender Berichte, Interviews, Hintergrundinformationen und Fotos allen Teilnehmern an den Frühstückstisch geliefert. Die Tagesergebnisse finden sie täglich abends und so früh wie möglich am Schwarzen Brett samt ORC-Werten, den gesegelten und berechneten Zeiten.

Auf der Webseite des Kornati Cups und unserer Homepage gibt es die Möglichkeit alle Ausgaben der Kornati Cup Revue kostenlos downzuloaden, wir beginnen heute mit der ersten Ausgabe, in der sich eine Vorschau auf das Event mit allen Infos, Programm, Segelanweisungen und Teilnehmerliste findet.