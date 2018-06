Lauter Sieger

Am 15. und 16. Juni fand in Ellös, Schweden, eine Regatta der besonderen Art statt: Bei der schon traditionellen "Hallberg-Rassy-Rally, bei der alle gewinnen" wird jede Crew mit einem Preis ausgezeichnet. Es gibt weder eine Platzierungen nach Zeit noch nach Geschwindigkeit, jeder segelt die Strecke so wie er möchte, mit oder ohne Gennaker, Code Zero oder Spinnaker, man darf sogar den Motor benutzen, wenn man meint, es sei passend. 116 Seglerinnen und Segler nahmen auf 43 Yachten daran teil, jede Mannschaft bekam beim Schluss-Event einen Preis überreicht, wobei die Begründung für den jeweiligen Sieg ebenso kreativ wie witzig ausfiel. Die Preise waren übrigens ausgesprochen großzügig bemessen, so gab es unter anderem einen Inverter, ein Falt-Fahrrad, aufblasbare Schwimmwesten, Sprayhood, LED Beleuchtungs-Sets, Werkzeugkoffer, Bekleidung, Seglertaschen und vieles mehr.

Hier die Ergebnisse im Detail:

Hallberg-Rassy Misil II "Misil FourFourtyOne", Deutschland/Norwegen: Neuer Rekord im Frühstart..! Eine Stunde zu früh.?

Hallberg-Rassy 26 "Kristina", Schweden: Schnellste und Einzige Hallberg-Rassy 26

Hallberg-Rassy 312 Mk I "Sailor Girl", Schweden: Schnellste und einzige Hallberg-Rassy 312

Hallberg-Rassy 310, "Santa Maria" Süd Korea: Boot mit dem längsten Weg von zuhause (Süd Korea)

Hallberg-Rassy 34 "Khamsin", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 34 mit Rettungsinsel vor der Windschutzscheibe

Hallberg-Rassy 34 "Lily", Schweden: Gewinner mit der höchsten Baunummer

Hallberg-Rassy 34 "Mare Uti", Schweden: Schnellste und einzige Hallberg-Rassy 34 mit Radar am Mast

Hallberg-Rassy 34 "Matilda", Schweden: Bester Start der gesamten Flotte!

Hallberg-Rassy 34 "Månstrålen", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 34 Flotte!

Hallberg-Rassy 34 "Susanna", Schweden: Einzige und schnellste Hallberg-Rassy 34 mit hochglanzlackierter

Fußleiste

Hallberg-Rassy 34 "Too-Ticki", Schweden: Schnellste und einzige Hallberg-Rassy 34 mit Windgenerator

Hallberg-Rassy 342 "Filippa", Dänemark: Schönste Frisur

Hallberg-Rassy 342 "Filuren", Schweden: Schnellste und einzige Hallberg-Rassy 342 mit rot, blau und weißem

Gennaker

Hallberg-Rassy 342 "Happie", Schweden: Schönste Palme am Heckkorb

Hallberg-Rassy 342 "Kirsikka", Norway: Schnellste Hallberg-Rassy 342

Hallberg-Rassy 342 "Zephyros", Schweden: Noch nicht im Ziel..? Noch nicht gestartet?

Hallberg-Rassy 340 "Rassker 340", Deutschland/Schweden: Schnellster Hallberg-Rassy Vertreter

Hallberg-Rassy Rasmus 35 "Safi", Dänemark: Schnellste und einzige Hallberg-Rassy 35 Rasmus

Hallberg-Rassy 352 "Eliza II", Finnland: Schnellste und einzige Hallberg-Rassy 352

Hallberg-Rassy 36 "Juwel", Deutschland: Einzige Hallberg-Rassy 36 mit Dinghy am Heck

Hallberg-Rassy 36 Mk II "Zephyr", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 36 (und diesmal die Runde richtig herum

gesegelt)

Hallberg-Rassy 37 "Aquila", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 37

Hallberg-Rassy 37 "Rönnerdahl", Schweden: Höchste Radarstange

Hallberg-Rassy 37 "Wanderer", Belgien: Belgischste Boot

Hallberg-Rassy 372 "Jovel", Deutschland

Schnellste und Einzige deutsche Hallberg-Rassy 372

Hallberg-Rassy 372 "Tess", Schweden:: Schnellste Hallberg-Rassy 372

Hallberg-Rassy 382 "Aquila", Deutschland: Am wenigsten nautische Meilen

Hallberg-Rassy 40 "Castellanus", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 40 Mk I

Hallberg-Rassy 40 "Joyce", Dänemark

Gewinner der dänischen Hallberg-Rassy 40 Mk I Meisterschaft

Hallberg-Rassy 40 Mk II "Curry", Deuschland: Das meist gewürzte Boot

Hallberg-Rassy 412 "Alida", Sweden: Schnellste Hallberg-Rassy 412

Hallberg-Rassy 412 "Elvine", Schweden: Die glücklichste Besatzung

Hallberg-Rassy 42F Mk II "Irconsa", Schweden: Die schnellste und einzige Hallberg-Rassy 42F

Hallberg-Rassy 43 "Hilda", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 43 Mk I aus der schwedischen Ostküste

Hallberg-Rassy 43 "Sid", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 43 Mk I

Hallberg-Rassy 43 Mk II "Rackar'n", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 43 Mk II

Hallberg-Rassy 44 "Hallberg-Rassy 44", Schweden: Am meisten Diesel verbraucht

Hallberg-Rassy 44 "Castella", Schweiz: Erstes Boot über die Ziellinie

Hallberg-Rassy 44 "Miann", Schweden: Erster Code Zero Flieger

Hallberg-Rassy 44 "Sialia", Norwegen: Erste und einzige Hallberg-Rassy 44 mit Hardtop

Hallberg-Rassy 46 "Dunett", Schweden: Schnellste Hallberg-Rassy 46 mit Original Segeln

Hallberg-Rassy 46 "Friesland V", Deutschland: Schnellste Hallberg-Rassy 46 mit Hardtop

Hallberg-Rassy 48 "Karoline", Dänemark: Größtes Boot