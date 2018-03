Auf dem Weg zurück

Letzte Woche hat er ein Bett in dem Rehabilitationszentrum in Bad Häring bezogen, seither ist sein Stundenplan dicht gedrängt. Gymnastik, Koordinationsübungen, Massage, Schwimmen – all das soll Thomas Zajac, der im März bei einem Kletterunfall schwer verletzt wurde, zu alter Kraft verhelfen. Nur am Wochenende hat er Pause, das verbrachte Zajac bei seinem Kollegen Hans-Peter Steinacher in Zell am See. Wie lange der Klinik-Aufenthalt dauern wird, steht noch nicht fest, die Ärzte wollen den Entlassungstermin von Zajacs Fortschritten abhängig machen.

Zajacs Partner Thommy Czajka versucht indes am Wasser in Übung zu bleiben. Auf der Sprinto bestritt er gemeinsam mit Rene Mangold und Stefan Glanz, beides Kollegen aus dem österreichischen RC44-Team, Klassenmeisterschaft und CBS-Cup und stand dabei jeweils am Stockerl.

www.ttsailing.com