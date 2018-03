VOR: Rückschlag für Mapfre

Ein Schaden an der Mastrutscherschiene hat das derzeit gesamtführende Team Mapfre zurückgeworfen. Die Schiene hatte sich bereits vor fünf Tagen teilweise vom Mast gelöst und das Team improvisieren müssen. Da jedoch noch 2.000 Meilen bis zum Etappenziel in Itajai, Brasilien, zurückzulegen sind, hat Skipper Xabi Fernández einen Reparaturstopp angeordnet.

Das Shore-Team darf während eines Reparaturstopps helfen © Ugo Fonolla/Volvo Ocean Race

Gemäß den VOR-Regeln dürfen die Team während eines solchen Stopps ihre Maschine verwenden und Hilfe von außen annehmen. Die Strafe für eine derartige Unterbrechung ist, dass sie mindestens zwölf Stunden aussetzen müssen und das Rennen, von der gleichen Position wieder aufnehmen müssen, an der sie es unterbrochen hatten. Mapfre ist inzwischen wieder im Rennen und hat rund 270 Seemeilen Rückstand auf das derzeit an erster Stelle liegende Team Brunel.

Durch den Reparaturstopp von Mapfe könnte wieder Bewegung in die Gesamtwertung kommen. Die Spanier sind dennoch zuversichtlich, dass ihnen die Wetterprognosen in die Hände spielen. Es wird erwartet, dass ein Hochdruckgebiet die Führenden einbremst. Brunel-Skipper Bouwe Bekking rechnet mit einem kompletten Restart nach den Falkland Inseln.

Dongfeng erweist dem verunglückten John Fisher seine Ehre © Martin Keruzore/Volvo Ocean Race

Inzwischen hat die gesamte Flotte Kap Hoorn gerundet. Feierstimmung kam allerdings keine auf. Die Gedanken waren bei SHK/Scallywag-Crewmitglied John Fisher, der am Montag im Sturm über Bord ging und nicht wieder gefunden wurde. "Natürlich ist die Rundung von Kap Hoorn etwas Besonderes und üblicherweise sind alle sehr froh und glücklich. Aber dieses Mal konnten wir nicht vergessen, was mit John geschah und wir können uns nicht so freuen, wie bei einer normalen Rundung", sagte Dongfeng-Skipper Charles Caudrelier, "Wir denken sehr viel an David Witt und sein Team und natürlich an die Familie von John Fisher. Beim Volvo Ocean Race kennen wir all die Familien und alle Kinder, wir können uns gar vorstellen, wie das für sie sein muss. Ein Boot, das im Hafen ohne ihren Dad ankommt. Einfach furchtbar". Bei der Rundung von Kap Hoorn versammelte sich das gesamte Team im Cockpit und ließ sich mit einer Tafel fotografieren, auf der "Fish, wir werden dich nie vergessen" stand.