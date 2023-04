Fängt man mit dem Segeln an, sammelt man großartige Erfahrungen wie ein Kind: die erste Nachtfahrt, der erste Sturm, die ersten Schritte auf einer unbewohnten Insel. Ist man seit 34 Jahren unterwegs, muss man darauf achten, nicht in die „Kenn-ich-eh-schon“-Falle zu tappen. Überraschungen werden seltener. Das kann mürbe machen. Oder ein Ansporn sein. Manchmal hat die vielfache Wiederholung ihre Vorteile. Beim Anlegemanöver mit Seitenwind etwa, das ich mit viel mehr Gelassenheit angehe, oder bei konfusen Wettervorhersagen, die mich nicht mehr über den kommenden Weltuntergang orakeln lassen. Ansonsten versuche ich, Automatismen zu erkennen und gegenzusteuern. Durch Neugier, durch Entdeckergeist. Ich nehme mir bewusst Aktivitäten vor, die ich noch nie zuvor gemacht habe. Und ich möchte Orte erkunden, die das Potenzial haben mich zu begeistern. Die jenes Feuer entfachen, das bei Älteren zu dimmen beginnt. Ich denke an die größte Insel unserer Erde, Grönland! Eine Welt aus Bergen, Schnee und Eis. Wenn dort die Sonne die Landschaft in ein warmes Licht taucht, kann man als Segler sein Glück kaum fassen. Oder Patagonien. Welch ein Begriff! Ich sehe Bilder ohne Menschen. Nur Fjorde, Gletscher, gewaltige Natur. Oder traumhafte Ankerplätze im Südpazifik. Sich über den Strand neigende Palmkronen. Türkisfarbenes Wasser. Weißblauer Passathimmel. Hoch oben Tropicbirds und Fregattvögel. Daraus werden Legenden gewoben. Niemand erkennt die glücklichsten Momente seines Lebens in der Gegenwart. Daher sollten wir den Möglichkeiten eine Chance geben. Aufbrechen ins Jetzt, immer und immer wieder. Wenn wir reisen, wenn wir segeln, sind wir vollkommen im Jetzt. Und wenn wir viel Jetzt aneinanderreihen, kann dieses Leben gelingen. Wir befinden uns in Zeiten des abnehmenden Lichts, was den Planeten, was die Demokratie betrifft. Aber immer noch ist so vieles so großartig. Stärker als je zuvor sehne ich mich nach Abenteuer. Und nach der guten alten Freiheit.

DORIS RENOLDNER ist seit 1989 mit Wolf Slanec auf allen Meeren unterwegs und hat die Welt zwei Mal umsegelt.