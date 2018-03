VOR, Stellenausschreibung

Für ein erfolgreiches VOR-Projekt braucht es nicht nur gute Segler, auch das Shore-Team sollte sorgfältig ausgewählt werden. Deshalb hat Andreas Hanakamp, Skipper eines russischen Syndikats, das beim nächsten Volvo Ocean Race an den Start gehen wird, folgende zwei Stellen ausgeschrieben. Gesucht sind:

1. engagierte/r Physiotherapeut/in

Aufgaben: Betreuung von Spitzensportler im Rahmen des für 2 Jahre anberaumten VOR-Projekts

Profil: Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Physiotherapeuten/in

Zusatzausbildung in einem manuellen Therapiekonzept und/oder idealerweise abgeschlossene Sportphysiotherapieausbildung

Erfahrung in der Betreuung von Leistungssportlern

Kenntnisse in Kraft- und Ausdauertraining und Erfahrung mit der Behandlung assoziier Belastungsmuster

Gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprache hilfreich

Regelmäßige Auslandaufenthalte und Zusammenarbeit mit SportwissenschaftlerIn, ÄrztIn und ErnährungsberaterIn fordern Mobilität und Teamfähigkeit

Kontakt: Ruth Gründler

E-Mail: ruth.gruendler@moreracing.eu

2. engagierte/r Koch/Köchin

Aufgaben: Aktive Betreuung eines Teams von Spitzensportlern über den Zeitraum von ca. 2 Jahren

Erstellung von Speiseplänen in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftler/in, Sportwissenschaftler/in und Arzt/Ärztin

Speisevorbereitungen für Segeltörns

Entwicklung und Optimierung von gefriergetrockneter Nahrung / Expeditionsnahrung

Profil: Abgeschlossene Ausbildung

Kreativität und Interesse an selbständiger Entwicklung einschlägiger Speisepläne

Freude an der Zusammenarbeit im medizinischen Team

Mobilität

Englischkenntnisse, weiter Fremdsprache hilfreich.

Zusatzkenntnisse in Sporternährung erwünscht

Kontakt: Ruth Gründler

E-Mail: ruth.gruendler@moreracing.eu