Bavaria C57 in Charter

Vor weniger als 2 Wochen wurde die neue Bavaria C57 auf der Boot 2017 in Düsseldorf vorgestellt. Die ersten Modelle sollen erst 2018 in Charter gehen. Die Agentur Master Yachting Deutschland hat das neue fast 17 m lange Flaggschiff der Giebelstädter Werft bereits in diesem Sommer ab der Ausgangsbasis Split in Kroatien im Angebot.

Die Version mit 3 Kabinen und 3 Nasszellen ist besonders komfortabel geschnitten. Zusätzliche Schlafmöglichkeiten bietet der Absenkbare Salontisch, sowie die Skipperkabine im Bug der Yacht. Ausgestattet ist die Yacht mit allem, was die Austattungsliste hergibt. Generator mit Klimaanlage und eigener Steuerung in jeder Kabine, sowie im Salon, BBQ und Wet Bar im Cockpit mit eigenem Kühlschrank, Pantry mit 2 Kühlschränken, einem Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Geschirrspüler. Das 15 PS Dinghy besitzt einen Festboden und kann mit dem elektrischen Einholsystem direkt in die Garage gezogen werden. Die Yacht ist mit einem Rollgroß mit vertikaler Belattung sowie einer Selbstwendeanlage für das Vorsegel ausgestattet. Die gesamte Yacht wurde mit Teak Deck ausgelegt.

Die Preise starten bei 6.800 € für eine Woche.

Selbstverständlich steht die Yacht bareboat, also ohne Skipper zur Verfügung und kann direkt über die Homepage von Master Yachting angefragt werden.