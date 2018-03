Familientörn mit Kinderbetreuung

Das ist eine wirklich gute Idee: Der Reiseveranstalter Suntours bietet Einzelbuchungen auf einer Bavaria 46, wobei das All-Inclusive-Programm nicht nur Verpflegung und Getränke beinhaltet sondern auch eine Kinderbetreuung an Bord. Das bedeutet: Die lieben Kleinen sind während des Segelns beschäftigt und nerven nicht, und wenn Mama und Papa nach dem gemeinsamen Abendessen noch einen in der Taverne vor Ort heben wollen, ist jemand an Bord, der nach dem Rechten sieht. Klingt das nicht nach Entspannung pur?

Gesegelt wird ab Korfu in den südlichen ionischen Inseln, dort also, wo man mit leichten, familienfreundlichen Winden rechnen kann, ein österreichischer Skipper gibt den Kapitän. Wer will, kann den einwöchigen Törn auch mit einem Hotelaufenthalt kombinieren.

Was kostet der Spaß? 690 Euro pro Person und Woche, Kinder unter sieben Jahren können in der Kabine der Eltern gratis untergebracht werden. Der All-Inclusive-Törn umfasst Frühstück, Mittagsimbiss, Früchte, Abendessen, Softdrinks, Wein, Bier, Wasser, Tee und Kaffee. Nicht inkludiert sind Anreise, Transfer und Treibstoff für das Schiff, Letzteres schlägt sich mit etwa 15 Euro pro Person und Woche zu Buche.

Termine: 22. bis 29. Juli sowie 26. August bis 2. September, Plätze sind noch verfügbar!

www.suntours.at