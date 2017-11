Neue Basis auf Antigua

The Moorings bietet auf der karibischen Insel seit Kurzem eine kleine Flotte an

Die neue Charterbasis von The Moorings liegt im Süden der Insel in English Harbour im historischen Nelson's Dockyard, ein im 18. Jahrhundert von der Royal Navy befestigter Kriegshafen. Dieser gehört seit 2016 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist heute ein Freilichtmuseum, in dem das ehemalige Wohnhaus von Admiral Nelson, als auch die Werft und die militärischen Anlagen besichtigt werden können. Die The Moorings Basis ist jährlich von November bis Ende Mai geöffnet.

Antigua, Teil der Kleinen Antillen, mit seinen warmen, steten Passatwinden und einer großen Anzahl an Ankerplätzen wird als eines der begehrtesten Segelreviere der Welt zum Blauwassersegeln und Inselhüpfen angesehen. Die Hauptinsel des Staates Antigua und Barbuda ist Gastgeber für eine Reihe von prominenten Segelveranstaltungen und Regatten, darunter die jährliche Antigua Sailing Week, die 2018 vom 28. April bis 4. Mai stattfindet.

Segler erwartet auf Antigua karibischer Lifestyle kombiniert mit dem Charme vergangener Jahrhunderte und der unverwechselbaren Eleganz britischer Kolonialherrschaft. Die größte englischsprachige Insel der Leeward Islands (Inseln unter dem Winde) ist von einer fast 90 Kilometer langen idyllischen Küste umgeben, die aus 365 Stränden und abgelegenen Ankerplätzen besteht, die am besten mit einer Yacht erkundet werden können. Das türkisblaue Wasser bietet einige der besten Schnorchelspots in der Karibik und bietet auch einen sicheren Zufluchtsort für bedrohte Hawksbill Meeresschildkröten. An Land können Besucher die seltene schwarze Ananas von Antigua genießen, die unter Experten als süßeste Ananas der Welt gilt. Und wenn die Dämmerung hereinbricht, erwacht eine lebhafte Partyszene. Wer dem Trubel einmal entfliehen möchte, sollte die ruhige Nachbarinsel Barbuda besuchen.