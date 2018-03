Neusiedler See Wiki

Wikipedia – welcher Internet-Nutzer kennt es nicht, das praktische Lexikon, in dem sich zu jedem Stichwort auf Tastendruck ausführliche Beiträge finden lassen.

Nun gibt es einen Wiki-Ableger für den Neusiedler See, initiiert von Philipp Pfaller. Ziel war es, ein umfassendes und lebendiges Lexikon über den größten Steppensee Europas zu schaffen, und das scheint zu gelingen. Bereits innerhalb weniger Wochen verfassten Interessierte an die 100 Artikel über den Neusiedler See, die Themen reichen vom Segelsport über Kommunales, Kultur, Tourismus bis zu Restaurants am Wasser.

Wie bei Wikis üblich, kann jede Userin und jeder User Artikel verfassen oder bestehende weiterbearbeiten. So profitiert das Lexikon vom Wissen vieler Neusiedlersee-Kenner.

Neugierig geworden? Rasch reinschauen!

www.neusiedlerseewiki.at