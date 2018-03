Entwarnung

Nix is passiert, guat gehts. Alle Anrufer bei Christof zu Hause seien beruhigt. Wir sind am Ziel unserer Traeume angelangt. Hier kommt Bewegung ins Leben, in allen drei Dimensionen, alles dreht sich alles bewegt sich. Rauf – runter, links – recht und rudherum auch. Nur die vierte Dimension ruht, die Zeit als Funktion der Geschwindigkeit.

Zwei neue Zauber gefunden um die vierte Dimension in Bewegung zu bringen, nachdem der Wasserkesselzauber an Effektivitaet verloren hat. Den Photodokumentationszauber. Der geht folgendermassen: Am extrem schaukelnden und bockende Schiff aus der untersten Pelibox den Photoapparat herausholen. Sich mit mehrmaligem Anhauen um die Kamera vor schweren Beschaedigungen zu schuetzen durchs Schiff kaempfen um an Deck festzustellen, dass der Akku leer ist. Alles wieder retour mit den gleichen Huerden und die Gopro holen. Wieder an Deck, und flugs ist der Wind da, zuminest 5kn, nicht mehr wenig genug um dokumentieren zu koennen wie wenig Wind in den Doldrums ist.

Der andere ist der Gesangszauber: Hat heute funktioniert. Zuerst Windbeten, wie damals in Purbach, Norbert, Ferdi und ich beim Heurigen Kloiber wenn der Wind zu wenig war zum surfen und Schueler rausdurften. Danach Sailing, Riders on the Storm und den Wildschuetz. Hat funktioniert, teilweise zumindest. Wind kam, allerdings wieder aus Westen auf Nord drehend. Wir brauchen aus Ost auf Suedost drehend. Vielleicht lag es an der Reihenfolge.

Gruesse

Andreas