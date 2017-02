Meditatio glaciei*

Der Neusiedler See zugefroren, das Eis solide, wenngleich nicht spiegelnd, über’s Wasser gehen das Gebot der Stunde. Egal ob mit Schlittschuhen oder Schneestiefeln, es ist interessant, den aus vielen Sommern wohlbekannten Clubhafen aus neuer Perspektive zu erkunden. Diese Art der Fortbewegung offeriert Möglichkeiten, die das Boot im Sommer nicht hat: Auf der Stelle kehrt oder einen Schritt nach vorne, zwei zurück machen, mich im Kreis drehen, innehalten – das eröffnet neue Perspektiven.

Über das Eis gehe ich zu meinem Bootsliegeplatz und betrachte den für die Heckleine bestimmten Poller in Ruhe von allen Seiten. Zunächst dominiert die Zweckorientierung: Aha, schon ein wenig durchgescheuert hinten, in zwei oder drei Jahren ist wohl ein neuer fällig. Sollte ich vielleicht eine Ummantelung versuchen? Wäre es nicht sinnvoll, schon jetzt eine neue Führungsleine als Schutz vor dem Nachbarboot zu spannen?

Doch schon bald kommt mein aufgescheuchter Geist zur Ruhe, ich tauche – Mindfulness ist ja in aller Munde – ganz in das Hier und Jetzt ein, akzeptierend, ohne Urteil. Du Poller, Sinnbild für (m)ein Leben? Deine Aufgabe an der Oberfläche ist ohne feste Verankerung in der Tiefe nicht möglich. Sichtbares ist erkenntlich gealtert, mit Rissen und Schrammen, aber du bist auch ohne Beauty-Verdacht voll funktionstüchtig. Du stehst in Reih und Glied mit anderen Pollern und bist doch anders, unverwechselbar und mit einer ganz speziellen Aufgabe. Mit Ablaufdatum versehen wie dein Vorgänger reckst du dich doch – widerborstig? trotzig? stolz? – als ur-maskuliner Phallus unverschämt in die Höhe. Bei Berührung ist ob deiner abstehenden Splitter, Ergebnis vielfältiger Nutzung, Vorsicht geboten.

Wären nicht die, Schneestiefel und Skisocken hin oder her, immer kälter werdenden Füße, könnte ich noch viel länger am Eis meditative Zwiesprache mit meinem Poller halten. So aber dringt die kalte Realität – Realität? – unaufhaltsam in mein Bewusstsein. Also Abschied nehmen und ganz profan in das Clubhaus wechseln, auf einen Tee mit Rum ...

*Lat. für Eismeditation